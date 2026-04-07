Un dettaglio apparentemente innocuo scatena il panico: il sonaglietto di Andrés compare nella stanza di Eugenia e Catalina teme per la sicurezza dei neonati. Adriano sfida il Duca Lisandro. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: il sonaglio di Andrés appare nella stanza di Eugenia: Catalina teme per i suoi figli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 8 aprile: Catalina teme per i figli e sospetta di Eugenia

La Promessa anticipazioni 7 marzo: Eugenia sospetta di Lorenzo e LeocadiaEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: La ritrovata lucidità di Eugenia si trasforma in un incubo.

La Promessa anticipazioni 7 aprile: Eugenia minaccia Don Lorenzo con un tagliacarteIl ritorno di Eugenia diventa un incubo: la donna, drogata da Leocadia e Lorenzo, aggredisce il Capitano con un tagliacarte.

Temi più discussi: La Promessa, cosa succede nella puntata dell'8 aprile: anticipazioni; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 5 all'11 aprile; La promessa, le anticipazioni della settimana (5-11 aprile): Vera è dubbiosa del regalo di Lope; Maria si scontra con Petra; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 29 marzo al 4 aprile.

La Promessa anticipazioni 8 aprile: Catalina teme per i figli e sospetta di EugeniaUn dettaglio apparentemente innocuo scatena il panico: il sonaglietto di Andrés compare nella stanza di Eugenia e Catalina teme per la sicurezza dei neonati. Adriano sfida il Duca Lisandro. NOTIZIA di ... movieplayer.it

La Promessa Anticipazioni 8 aprile 2026: Eugenia spaventa Catalina, Andrés è in pericolo?Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda l'8 aprile 2026. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. comingsoon.it

La Promessa, anticipazioni 6 aprile: Maria non crede a Samuel e punta il dito contro Petra Se segui La Promessa, la puntata del 6 aprile non è una di quelle che scorrono tranquille. Qui succedono cose che spostano un po’ gli equilibri, soprattutto attorno a Ma - facebook.com facebook