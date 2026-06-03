La Procura conferma il parere positivo sulla grazia a Nicole Minetti | non sarà revocata

La Procura di Milano ha confermato il parere favorevole sulla grazia concessa a Nicole Minetti lo scorso febbraio. La condanna riguarda i procedimenti sui casi Ruby e Rimborsopoli. La decisione non prevede la revoca della grazia.

La Pg di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia concessa lo scorso febbraio a Nicole Minetti, condannata per i casi Ruby e Rimborsopoli. Smentite le dichiarazioni sui presunti festini nel ranch in Uruguay a base di alcol e droga e chiariti i dubbi sull'adozione del minore. Con ogni probabilità il provvedimento non sarà revocato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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CASO MINETTI, la procura generale: FALSE ACCUSE, non c'era nulla che impedisse la GRAZIA

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. @ODG_CNOG Ora battete un colpo. Sanzionate Travaglio e banda, se volete dare ancora senso di dinità alla categoria. Fatti non corrispondenti al vero...questo dice il Tribunale, i fatti riportati nelle notizie di stampa sono falsi, quindi notizie non verificate e fal x.com

Il caso della grazia a Nicole Minetti si sta sgonfiando reddit

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