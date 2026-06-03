La Procura conferma il parere positivo sulla grazia a Nicole Minetti | non sarà revocata

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Procura di Milano ha confermato il parere favorevole sulla grazia concessa a Nicole Minetti lo scorso febbraio. La condanna riguarda i procedimenti sui casi Ruby e Rimborsopoli. La decisione non prevede la revoca della grazia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Pg di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia concessa lo scorso febbraio a Nicole Minetti, condannata per i casi Ruby e Rimborsopoli. Smentite le dichiarazioni sui presunti festini nel ranch in Uruguay a base di alcol e droga e chiariti i dubbi sull'adozione del minore. Con ogni probabilità il provvedimento non sarà revocato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CASO MINETTI, la procura generale: FALSE ACCUSE, non c'era nulla che impedisse la GRAZIA

Video CASO MINETTI, la procura generale: FALSE ACCUSE, non c'era nulla che impedisse la GRAZIA

Notizie e thread social correlati

Grazia a Nicole Minetti, la procura generale conferma: «Parere resta positivo. Dai media fatti non veri». Cosa emerge dalla verifica sull’adozioneLa Procura generale di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia concessa all’ex consigliera regionale Nicole Minetti.

Nicole Minetti, pg di Milano conferma parere positivo sulla grazia: «Nessun fatto contrastante, smentite le dichiarazioni sui festini»Il pubblico ministero di Milano ha confermato il parere positivo sulla richiesta di grazia, dichiarando che i fatti riportati nelle notizie di stampa...

Temi più discussi: Suoni per la Repubblica per il due giugno di Basiglio: doppio evento per gli 80 anni della Festa della Repubblica; Villanova Music Fest dal 5 al 7 giugno; Lavori in corso per il restauro dei testicoli del toro in Galleria consumato dalle giravolte di turisti e visitatori; Sicurezza nelle stazioni milanesi sotto accusa dopo il delitto di Milano Certosa.

nicole minetti la procura conferma ilLa procura conferma il parere positivo sulla grazia a Nicole Minetti: non sarà revocataLa Pg di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia concessa lo scorso febbraio a Nicole Minetti, condannata per i casi Ruby e Rimborsopoli ... fanpage.it

nicole minetti la procura conferma ilNicole Minetti, la Procura conferma il sì alla grazia: Accuse false su droga, sesso, festini e indagini all'esteroLa Procura generale di Milano conferma il proprio giudizio favorevole sulla grazia a Nicole Minetti e smentisce le accuse che avevano ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web