La premier Meloni scrive alla madre di Matteo Brandimarti morto in piscina a Rimini | Faremo la nostra parte per accelerare su ddl sicurezza
La premier ha scritto alla madre di un ragazzo di 12 anni deceduto in una piscina di Rimini, promettendo di lavorare per velocizzare l’approvazione di un disegno di legge sulla sicurezza. La madre del ragazzo aveva segnalato problemi relativi alla sicurezza della piscina prima della tragedia. La lettera si inserisce in un contesto di attenzione pubblica e politica sul tema delle norme di sicurezza nelle strutture ricreative. Nessuna altra informazione su eventuali azioni concrete o modifiche legislative è stata comunicata.
Una lettera carica di comprensione, di solidarietà, da una mamma a una mamma. È quella scritta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Nicoletta Sprecacè, madre del piccolo Matteo Brandimarti, il dodicenne di San Benedetto del Tronto morto nel Riminese dopo essere rimasto incastrato nel tubo di aspirazione di una piscina idromassaggio nel giorno di Pasqua. La mamma di Matteo nei giorni scorsi aveva indirizzato lei stessa una lettera alla premier chiedendo un "intervento legislativo urgente per la sicurezza delle strutture acquatiche e a tutela della vita dei nostri figli"., A pochissimi giorni di distanza Giorgia Meloni ha risposto alla madre del 12enne con parole di conforto ma anche confermando pieno appoggio alla richiesta della donna: "Il nostro obiettivo coincide con il tuo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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La madre di Matteo Brandimarti scrive a Meloni. «Una legge per evitare altre morti»
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