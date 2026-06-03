La premier Meloni scrive alla madre di Matteo Brandimarti morto in piscina a Rimini | Faremo la nostra parte per accelerare su ddl sicurezza

Notizia in breve

La premier ha scritto alla madre di un ragazzo di 12 anni deceduto in una piscina di Rimini, promettendo di lavorare per velocizzare l’approvazione di un disegno di legge sulla sicurezza. La madre del ragazzo aveva segnalato problemi relativi alla sicurezza della piscina prima della tragedia. La lettera si inserisce in un contesto di attenzione pubblica e politica sul tema delle norme di sicurezza nelle strutture ricreative. Nessuna altra informazione su eventuali azioni concrete o modifiche legislative è stata comunicata.