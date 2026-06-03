La premier Giorgia Meloni scrive alla mamma del piccolo Matteo risucchiato dal bocchettone dell' idromassaggio

Notizia in breve

La premier ha scritto una lettera a Nicoletta Sprecacè, madre di Matteo Brandimarti, l’adolescente di 11 anni morto il 9 aprile. Matteo era stato risucchiato il giorno di Pasqua dal bocchettone di un idromassaggio in una spa di un hotel a Pennabilli. Il bambino è deceduto all’ospedale Infermi di Rimini.