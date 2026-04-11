Tre indagati per la morte di Matteo il 12enne risucchiato dal bocchettone dell’idromassaggio a Pennabilli | chi sono

Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione alla morte di un bambino di 12 anni, avvenuta a Pennabilli. Il decesso si è verificato quando il ragazzo è stato risucchiato dal bocchettone di un idromassaggio. Le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire le cause e le responsabilità dell’accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione e richiesto approfondimenti da parte degli inquirenti.

Rimini, 11 aprile 2026 - Si tinge d’inchiostro il registro degli indagati per l’inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Matteo Brandimarti, il 12enne originario di San Benedetto del Tronto deceduto dopo oltre 4 giorni di agonia all’ospedale Infermi di Rimini per le lesioni riportate dopo essere stato risucchiato da un bocchettone della vasca Idromassaggio della spa dell’hotel di Pennabilli in cui si trovava la mattina di Pasqua, in vacanza con genitori e zii. Tre le persone iscritte nel registro degli indagati. Sono infatti tre le persone iscritte dalla procura di Rimini, persone che, stando a quanto si apprende, sarebbero legate a vario titolo alla struttura ricettiva dell’ Alta Valmarecchia in cui si è verificato l’incidente mortale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tre indagati per la morte di Matteo, il 12enne risucchiato dal bocchettone dell’idromassaggio a Pennabilli: chi sono Pennabilli (RN), morto il 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio, aperto fascicolo per omicidio colposoIl 12enne è morto nella notte tra giovedì e venerdì; poche ore prima i medici ne avevano dichiarato la morte cerebrale È stato dichiarato morto nella... Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggioSi spengono definitivamente le speranze per il bambino di 12 anni, originario di Ascoli Piceno, rimasto bloccato dal risucchio di un bocchettone di...