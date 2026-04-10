Un bambino di 12 anni è deceduto nella notte a Rimini, cinque giorni dopo essere stato ricoverato in ospedale. Il ragazzo era stato coinvolto in un incidente durante una giornata di Pasqua, quando era stato risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio in una spa di un hotel. Le circostanze dell’incidente sono ora al centro delle indagini delle autorità locali.

Rimini, 10 aprile 2026 – E’ morto nella notte il bambino di 12 anni, Matteo Brandimarti che lottava da cinque giorni in ospedale a Rimini, dove era stato ricoverato dopo essere stato risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio della Spa di un hotel. Giovedì pomeriggio la notizia della morte cerebrale. Ieri pomeriggio era già arrivata la notizia della morte cerebrale e dopo poche ore anche il suo cuore ha cessato di battere. La tragedia era cominciata il 5 aprile scorso (la mattina di Pasqua) quando Matteo Brandimarti, originario di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, era stato ricoverato in Rianimazione nella terapia intensiva dell’ospedale Infermi di Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E’ morto Matteo, il bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio il giorno di Pasqua

Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggioSi spengono definitivamente le speranze per il bambino di 12 anni, originario di Ascoli Piceno, rimasto bloccato dal risucchio di un bocchettone di...

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E’ morto Matteo, il bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio il giorno di PasquaChoc in vacanza: il tragico incidente era accaduto nella Spa di un hotel di Pennabilli (Rimini). Nel pomeriggio di giovedì la notizia della morte cerebrale del piccolo Matteo Brandimarti, originario d ... ilrestodelcarlino.it

Ha lottato per 4 interminabili giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini, ma alla fine, il piccolo cuore di Matteo Brandimarti, ha smesso di battere. Nella serata di ieri, i medici guidati dal primario Massimo Baiocchi, hanno dichiarato la mo - facebook.com facebook

Post di mayneri Video di Matteo Magnani #Cortinametraggio x.com