Dua Lipa ha condiviso su Instagram le prime foto da sposata, scattate durante la cerimonia tenutasi domenica 31 maggio all’Old Marylebone Town Hall di Londra. La popstar ha mostrato anche un bacio con il marito, Callum Turner. Dopo il matrimonio, ha annunciato un viaggio in Sicilia per festeggiare con i familiari e gli amici. Le immagini ritraggono i momenti più significativi della cerimonia.

Dua Lipa è ufficialmente la signora Turner, e ha deciso di condividere la gioia post matrimonio su Instagram: la popstar ha pubblicato sul suo profilo le prime foto da sposata dopo la cerimonia che si è tenuta domenica 31 maggio all’ Old Marylebon Town Hall di Londra. Matrimonio di Dua Lipa, su Instagram le prime foto da signora Turner. Al matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner hanno partecipato solo gli amici più intimi e i familiari della coppia: i festeggiamenti in grande stile sono previsti per il prossimo fine settimana a Palermo, in Sicilia, ma Dua Lipa ha regalato ai fan alcuni scatti del rito londinese. In una delle foto si vede la popstar in braccio al marito, il volto nascosto da un grande cappello mentre si scambiano un bacio, lei con il tailleur firmato Schiaparelli dal taglio vintage, lui con il completo scuro. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La popstar ha regalato ai fan alcuni scatti delle nozze londinesi con Callum Turner, bacio compreso. Un anticipo dei festeggiamenti siciliani

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