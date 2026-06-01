Dua Lip e Callum Turner si sono sposati il rito civile a Londra prima dei festeggiamenti in Sicilia

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati con un matrimonio civile a Londra domenica 31 maggio. La cerimonia si è svolta in forma privata e a porte chiuse, con pochi invitati presenti. Successivamente, i due hanno celebrato i festeggiamenti in Sicilia. La coppia ha mantenuto riservatezza sulla data e sui dettagli dell’evento.

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a sorpresa a Londra. Domenica 31 maggio sono diventati ufficialmente marito e moglie con una cerimonia civile che si è svolta nella capitale inglese alla presenza di pochi intimi. I festeggiamenti, come annunciato, sono in programma per i primi giorni di giugno a Palermo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra, ora tre giorni di festeggiamenti a Palermo

Notizie e thread social correlati

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra: le foto e il racconto della cerimonia civile (in attesa dei grandi festeggiamenti a Palermo)Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati domenica in un municipio di Londra con una cerimonia civile.

Oggi Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra, prima della grande festa in SiciliaDua Lipa e Callum Turner si sono sposati sabato mattina a Londra, presso l’Old Marylebone Town Hall.

Temi più discussi: Dua Lipa e Callum Turner anticipano il matrimonio: nozze blindatissime in Sicilia a Palermo e Bagheria, ospiti da Elton John a Charli XCX e tre giorni di party, tra barche e ville nobiliari; Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra: ora tre giorni di festa a Palermo; Dua Lipa e Callum Turner anticipano le nozze, Elton John tra gli ospiti; Dua Lipa e Callum Turner, matrimonio anticipato a Villa Valguarnera a Bagheria.

Chi è Callum Turner, il marito di Dua Lipa: il cinema, il calcio e il Chelsea, l’ex fidanzata x.com

Dua Lipa è salita su un taxi nero dopo essersi sposata con Callum Turner a Londra reddit

Dua Lip e Callum Turner si sono sposati, il rito civile a LondraCallum Turner e Dua Lipa si sono sposati. Il matrimonio, stando a quanto riporta il The Sun, è avvenuto domenica 31 maggio all'Old Marrylebone Town Hall di Londra, alla presenza di pochi intimi amici ... fanpage.it

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati: la cerimonia intima (e a sorpresa) a LondraLa cantante e l'attore hanno sorpreso tutti con una cerimonia intima lontana da sguardi indiscreti. Il sì, in forma civile, per pochi intimi, a Londra ... iodonna.it