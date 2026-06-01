dua lipa eleganza e stile minimal per le nozze con callum turner

Dua Lipa si è sposata con Callum Turner a Londra. La cerimonia è stata caratterizzata da uno stile elegante e minimal. Dopo il matrimonio, la coppia si prepara a trascorrere tre giorni di festa a Palermo.

Dua Lipa ha detto sì. La popstar britannica ha sposato a Londra Callum Turner. E le celebrazioni non finiscono qui: la coppia è pronta per tre giorni di festa a Palermo. Ancora una volta, con le sue scelte, Dua riesce a unire due mondi, non solo per le location scelte per le nozze. Da una parte trionfa l’energia pop che la contraddistingue sul palco, dall’altra impera una visione classica dell’eleganza nuziale. La popstar preferisce abiti che potrebbero essere attuali oggi come tra dieci anni. Niente mode passeggere, solo scelte consapevoli. L’artista dimostra che “raffinata” non significa “rigida”. Significa misura, gusto e personalità. E lei, in questo, è maestra. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Dua Lipa in un abito su misura di Schiaparelli Couture per il suo matrimonio con Callun Turner (31 maggio 2026) reddit

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