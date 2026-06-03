La Polizia Stradale ha recuperato una cagnolina di 4 anni, un bulldog di nome Tiffany, sul raccordo autostradale. La piccola era rimasta bloccata sulla carreggiata, rischiando di essere investita. Dopo averla messa in sicurezza, gli agenti l’hanno affidata alla proprietaria a Ferrara. La vicenda si è conclusa con il ritorno a casa della cagnolina, che era rimasta intrappolata in strada.

È stata salvata e restituita alla proprietaria Tiffany, una meticcia di bulldog di 4 anni, dopo essere stata trovata in pericolo sul raccordo autostradale in direzione mare. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia Stradale di Codigoro (Ferrara) nella mattinata di domenica, per scongiurare rischi alla sicurezza stradale e garantire il benessere dell’animale. Il salvataggio di Tiffany L’intervento della Polizia Stradale La messa in sicurezza e le cure a Tiffany Il lieto fine: il ritorno a casa Il salvataggio di Tiffany Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella mattinata di domenica, intorno alle 9. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - La polizia stradale salva la piccola cagnolina Tiffany sul raccordo autostradale di Codigoro, la vicenda

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