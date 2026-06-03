Cagnolina si perde ed entra in Superstrada | la polizia fa da ' Safety car' e la salva

Domenica 31 maggio, intorno alle 9, una cagnolina si è smarrita e si è trovata sulla superstrada diretta a Comacchio. La presenza dell’animale ha causato momenti di allerta tra i veicoli in transito. La polizia intervenuta ha guidato l’animale in sicurezza fuori dalla carreggiata, agendo come una “safety car”. L’animale è stato recuperato senza conseguenze per sé o per gli altri utenti della strada.

Un viaggiatore ‘speciale’. Domenica 31 maggio, intorno alle 9, oltre ai tanti ferraresi e turisti diretti ai lidi estensi, anche un cane ha pensato di mettersi in marcia sul raccordo autostradale (direzione Comacchio), per cercare refrigerio sulle spiagge.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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