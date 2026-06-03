La piscina più suggestiva di Napoli riapre | scopri prezzi e dettagli per l’estate!

La piscina olimpionica della Mostra d’Oltremare a Napoli riapre al pubblico dal 18 giugno 2026. La struttura, considerata tra le più suggestive della città, sarà accessibile durante la stagione estiva. I dettagli sui prezzi e le modalità di accesso saranno comunicati nelle prossime settimane. La riapertura segna il ritorno di un punto di riferimento per il relax e le attività acquatiche nella zona.

Riapertura della Piscina Olimpionica della Mostra d’Oltremare a Napoli. Dal 18 giugno 2026, la piscina olimpionica della Mostra d’Oltremare di Napoli riapre al pubblico, offrendo una vera e propria oasi di relax e divertimento. Questo storico impianto, situato in una delle zone più belle della città, rappresenta un punto di riferimento per gli amanti del nuoto e delle attività all’aperto, ed è pronto ad accogliere nuovamente bagnanti e famiglie. “C’è un posto a Napoli dove l’estate ha ancora il sapore di una volta: Lido d’Oltremare, la piscina più bella di Napoli. Dal 18 giugno, vi aspettiamo” affermano gli organizzatori tramite i loro canali social. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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