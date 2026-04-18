Un’estate senza Moriggia La piscina non riapre

L’estate 2026 a Gallarate si presenta senza la riapertura della piscina di Moriggia. La struttura rimarrà chiusa e non sarà possibile praticare nuoto o trascorrere le giornate all’aperto come negli anni precedenti. I cittadini dovranno trovare alternative per le attività estive legate al relax e al divertimento in acqua, poiché nessuna data di riapertura è stata comunicata.

Niente tuffi, niente ombrelloni, niente "spiaggia" di Moriggia. Per l’estate 2026 i gallaratesi possono anche mettere via costume e ciabatte: la piscina non riaprirà. E, a sentire il sindaco Andrea Cassani, non c’è nemmeno spazio per le illusioni: "Non c’è possibilità". Tradotto: un’altra estate senza uno degli impianti simbolo della città. E a questo punto la domanda è inevitabile: quanto ancora dovranno aspettare i cittadini? Perché il copione è sempre lo stesso. Annunci, cronoprogrammi, spiragli. Poi arriva la realtà – quella vera – e spegne tutto. Il piano presentato lo scorso luglio parlava chiaro: lavori al via ad aprile 2026, apertura della nuova Moriggia a dicembre 2027.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un’estate senza Moriggia. La piscina non riapre Notizie correlate Messina torna a nuotare: riapre la Piscina Cappuccini tra sport, inclusione e città vivaMessina ha finalmente riaperto la Piscina Esterna Cappuccini, uno dei suoi impianti simbolo, restituito oggi alla città dopo oltre quattro anni di... La piscina del Molinello riapre. Saline, cede muro del campo di giocoIl progetto di Forza Italia punta a rilanciare sport e turismo sportivo, anche a Senigallia, superando anni di immobilismo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Un’estate senza Moriggia. La piscina non riapre; Estate senza tuffi in Piscina a Moriggia. L’apertura nel 2027; Como, droga ordinata online e consegnata nei locker: via un chilo di hashish; I numeri di Agrivarese: una domenica da record. Più 48,7% di presenze in centro. Un’estate senza Moriggia. La piscina non riapreGallarate, il sindaco Cassani spegne ogni speranza in vista della bella stagione . Residenti senza spiaggia: Siamo un po’ in ritardo rispetto ai migliori auspici. ilgiorno.it Proseguono spediti i lavori al nuovo impianto polifunzionale che sorgerà nel quartiere di Moriggia. Fissato per il 17 aprile il termine dei lavori della parte prefabbricata LEGGI QUI #varesesport #Attualità - facebook.com facebook