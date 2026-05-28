Riapre la piscina Le Pavoniere al via l’estate 2026 alle Cascine

Da firenzetoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La piscina Le Pavoniere, situata nel Parco delle Cascine, riapre ufficialmente venerdì 29 maggio. La struttura è considerata uno dei principali punti di riferimento per l’estate a Firenze. La riapertura segna l’inizio della stagione estiva 2026 alle Cascine.

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Da venerdì 29 maggio riapre ufficialmente la Piscina Le Pavoniere, uno dei luoghi simbolo dell’estate fiorentina immerso nel verde del Parco delle Cascine. La struttura, gestita da UISP Comitato di Firenze, inaugura così la stagione balneare 2026 che proseguirà fino al prossimo 6 settembre.Nel. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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