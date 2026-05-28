Riapre la piscina Le Pavoniere al via l’estate 2026 alle Cascine
La piscina Le Pavoniere, situata nel Parco delle Cascine, riapre ufficialmente venerdì 29 maggio. La struttura è considerata uno dei principali punti di riferimento per l’estate a Firenze. La riapertura segna l’inizio della stagione estiva 2026 alle Cascine.
Da venerdì 29 maggio riapre ufficialmente la Piscina Le Pavoniere, uno dei luoghi simbolo dell’estate fiorentina immerso nel verde del Parco delle Cascine. La struttura, gestita da UISP Comitato di Firenze, inaugura così la stagione balneare 2026 che proseguirà fino al prossimo 6 settembre.Nel. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Notizie e thread social correlati
Un’estate senza Moriggia. La piscina non riapreL’estate 2026 a Gallarate si presenta senza la riapertura della piscina di Moriggia.
Alle Pavoniere di Prato arriva Golf&Wine Championship 2026Il 9 maggio 2026, alle Pavoniere di Prato, si svolgerà una tappa del Golf&Wine Championship 2026, un circuito nazionale che comprende più di venti...
Temi più discussi: Riapre la piscina Le Pavoniere, al via l’estate 2026 alle Cascine; Venerdì riapre la piscina ‘Selva delle Torri’ del Santa Lucia; Dopo sei anni, riapre il lido estivo della piscina comunale di Ghedi; Rezzato: dopo anni di riapre la Piscina Comunale di via Milano.
Momento storico: riapre dopo 2.000 anni il Cammino dei Pellegrini nella Città di Davide. Una strada millenaria che univa la piscina di Siloe al Monte del Tempio durante Pesach, Shavuot e Sukkot, sotto il Secondo Tempio. Alla faccia dei megafoni della propag x.com
??? ??? L’estate sta tornando e con lei riapre la piscina del Tennis Giotto! Dal 30 maggio vi aspettiamo per una nuova stagione di relax, sport e divertimento all’aria aperta. Un’oasi nel cuore della città dove trascorrere giornate facebook
San Gimignano, riapre la piscina comunale con nuove attività e tariffe agevolate per i residentiÈ fissata per venerdì 29 maggio la riapertura per la stagione estiva della piscina comunale di San Gimignano Selva delle Torri, in località Santa Lucia, con nuove attività per tutte le fasce di età ... radiosienatv.it
Sant’Albino, riapre la piscina: Tornerà ad essere posto di tuttiUn’onda fatta di entusiasmo e attesa sta attraversando Sant’Albino, la frazione termale di Montepulciano. A giustificare tanta impazienza (diffusa ... lanazione.it