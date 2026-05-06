Emergenze idrauliche nuovi mezzi per interventi più rapidi | la Protezione civile svela le attrezzature

Durante l’evento Igea Fest, il Nucleo di Protezione Civile – Gruppo Sommozzatori “Gigi Tagliani” di Bellaria Igea Marina ha mostrato le nuove attrezzature progettate per intervenire più rapidamente nelle emergenze idrauliche. Le apparecchiature, ritenute essenziali, sono state presentate ufficialmente al pubblico e sono destinate a migliorare la gestione delle situazioni di criticità legate alle criticità idriche.

E’ la manifestazione Igea Fest la vetrina scelta dal Nucleo di Protezione Civile - Gruppo Sommozzatori “Gigi Tagliani” Odv di Bellaria Igea Marina per presentare ufficialmente le nuove, preziose, attrezzature operative destinate alla gestione delle emergenze idrauliche: fondamentali per garantire.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Protezione Civile, in arrivo nuovi fondi regionali: a Bertinoro una nuova area strategica per le emergenzeRafforzare la capacità di risposta del territorio di fronte alle emergenze, che siano alluvioni, sismi o crisi climatiche. Il bel gesto dell'azienda, dona 120 mila euro al Comune: nuovi mezzi per la Protezione civileSabato mattina (7 marzo) il sindaco Enzo Lattuca ha ringraziato la ditta Elfi Spa per la significativa donazione effettuata a sostegno della comunità... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Emergenze idrauliche, nuovi mezzi per interventi più rapidi: la Protezione civile svela le attrezzature. Nuovi mezzi e personale per il 118 di PescaraNovità nella gestione dell'emergenza del 118 nella Asl di Pescara che si dota di nuovi e moderni mezzi e più personale. Abbiamo fatto grandi investimenti per migliorare la risposta ... ansa.it Protezione civile, inaugurati a Borghetto Vara due nuovi mezzi per le emergenzeInaugurati questa mattina a Borghetto di Vara due nuovi mezzi destinati alle attività di protezione civile e alla manutenzione del territorio. Alla cerimonia, organizzata dall'associazione Alivara U.L ... ansa.it