Protesi del ginocchio | al Cof di Lanzo la rivoluzione è robotica recuperi più rapidi e interventi su misura

A un anno dall'utilizzo della chirurgia robotica per le protesi al ginocchio, si osservano risultati concreti nel rafforzare le pratiche mediche adottate. Un centro specializzato della zona ha registrato miglioramenti nei tempi di recupero e nella personalizzazione degli interventi. La tecnologia robotica viene applicata su pazienti con diversi livelli di gravità, segnando un passo avanti rispetto alle tecniche tradizionali.

A un anno dall’introduzione della chirurgia robotica al ginocchio, arriva un segnale chiaro dall’Alta Valle Intelvi: la tecnologia sta cambiando concretamente il modo di operare e, soprattutto, di recuperare dei pazienti. Al COF Lanzo Hospital sono già stati eseguiti oltre 200 interventi con il.🔗 Leggi su Quicomo.it

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