La pesante eredità di Corvino | Lascio un club in salute come pochi altri in Europa

Il direttore generale del Lecce ha annunciato le dimissioni, affermando di lasciare il club in buona salute, tra i pochi in Europa con questa condizione. Ha sottolineato che, nonostante la passione per il lavoro, le energie sono esaurite e il club non può permettersi tempi di recupero lunghi o incerti. La decisione arriva in un momento di cambiamenti per la società, che si prepara a gestire la fase di transizione senza un dirigente in carica.

LECCE – La passione per andare avanti non mancherebbe, ma le energie sì e il Lecce non può aspettare tempi di recupero che non sono né scontati né prevedibili. Pantaleo Corvino ha bisogno di tirare il fiato, di non essere pressato dalle incombenze: “Arriva il momento in cui devi fermare la corsa”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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