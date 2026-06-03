La permanenza di Manuel Ugarte allo United sarebbe un grande shock

Se Manuel Ugarte dovesse restare allo United oltre la fine della finestra di mercato, si tratterebbe di un cambiamento improvviso e inatteso. Secondo fonti vicine alla situazione, questa eventualità rappresenterebbe un grande shock per il club e i tifosi. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulla permanenza del giocatore, che potrebbe comunque lasciare la squadra nelle prossime settimane. La situazione rimane in evoluzione e soggetta a sviluppi futuri.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo quanto riferito, sarebbe a “grande shock” se Manuel Ugarte fosse ancora un giocatore del Manchester United entro la fine della finestra di mercato. Questo è secondo Simon Stone della BBC Sport il quale aggiunge che c’è una schiacciante ‘mancanza di fede’ nel 25enne dopo due stagioni in M16. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA. Manuel Ugarte si diresse verso l’uscita dell’Old Trafford. Resta da vedere quale tipo di compenso richiederanno i Red Devils per Ugarte, per il quale hanno sborsato 42 milioni di sterline iniziali quando lo hanno portato dal Paris Saint-Germain nell’agosto 2024. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Manchester United rivela che Manuel Ugarte chiede il prezzo: rapportoIl Manchester United ha reso noto che Manuel Ugarte ha richiesto informazioni sul costo del suo eventuale trasferimento.

Juventus: occhi su Manuel UgarteLa Juventus sta considerando l'acquisto di Manuel Ugarte come possibile rinforzo per il centrocampo in vista della stagione 2026.

Argomenti più discussi: Manchester United set €28 million asking price for Manuel Ugarte; Premier League. Il Manchester United si avvicina a Ederson, ma ci sono tanti nomi nella lista; Manchester United set £24.2m asking price for Manuel Ugarte; No alla Juventus altro rifiuto | servono almeno 40 milioni.

[Will Unwin, The Guardian] Il Manchester United ha raggiunto un accordo di 37 milioni di sterline per Éderson mentre inizia la ricostruzione del centrocampo reddit

Il Manchester United 'libera' Ugarte: la Juve c'è, ma dipende dalla ChampionsAntenne dritte per la Juventus dopo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra sul futuro di Manuel Ugarte. Il 24enne centrocampista uruguaiano, da tempo nel mirino dei bianconeri, sarebbe infatti ... corrieredellosport.it