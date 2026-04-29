Il Manchester United rivela che Manuel Ugarte chiede il prezzo | rapporto

Il Manchester United ha reso noto che Manuel Ugarte ha richiesto informazioni sul costo del suo eventuale trasferimento. La società ha pubblicato un rapporto dettagliato sull’argomento, fornendo chiarimenti sulla richiesta del giocatore. L’articolo, originariamente scritto in inglese, è stato tradotto e riportato integralmente per i lettori italiani. Nessuna altra informazione o commento è stato fornito dalla società riguardo a eventuali trattative in corso o interessamenti di altri club.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il periodo di Manuel Ugarte al Manchester United non ha funzionato come entrambe le parti avrebbero sperato. Il centrocampista dell’Uruguay ha firmato dai campioni di Francia del Paris Saint-Germain nell’estate del 2024 con un accordo che sale a 50 milioni di sterline con aggiunte, ma ha faticato a mantenere un posto regolare nella squadra. Con lo United che mira a rafforzare le proprie opzioni a centrocampo centrale quest’estate, ora sta cercando di vendere Ugarte, a cui restano ancora tre anni di contratto all’Old Trafford.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il Manchester United rivela che Manuel Ugarte chiede il prezzo: rapporto Notizie correlate Zirkzee Juve, l’olandese resta solo un’alternativa ma il prezzo è conveniente. Quanto chiede il Manchester Uniteddi Redazione JuventusNews24Zirkzee Juve, il centravanti olandese resta solo un’alternativa ma il prezzo è molto conveniente. Leggi anche: Ugarte lascia il Manchester United: Juventus in pole per il centrocampista Altri aggiornamenti Temi più discussi: Paul Pogba rivela il motivo per cui il suo rapporto con Mourinho si è incrinato al Manchester United; TRIBUNA.COM * PREMIER LEAGUE: PAUL POGBA RIVELA IL MOTIVO PER CUI IL SUO RAPPORTO CON MOURINHO SI È INCRINATO AL MANCHESTER UNITED; Manchester United su Tchouameni: il Real Madrid ha individuato il sostituto del francese; Calciomercato Milan, proposto Goncalo Ramos: le ultime news. Maxi-squalifica per Jack Fletcher del Manchester United, la Bbc rivela: Insulto omofobo a un avversarioSei giornate di squalifica e una multa di 1500 sterline per un insulto omofobo sono state infatti inflitte al 19enne centrocampista (3 presenze in Premier League), 19enne figlio di una leggenda dello ... corrieredellosport.it Il Manchester Utd batte il Brentford e consolida il terzo posto: sarà Champions per i Red Devils(ANSA) - ROMA, 27 APR - Il Manchester United, in difficoltà ma con pragmatismo, batte il Brentford 2-1 all'Old Trafford e consolida il terzo posto in Premier League alla fine della ... milannews.it