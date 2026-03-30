Juventus | occhi su Manuel Ugarte

La Juventus sta considerando l'acquisto di Manuel Ugarte come possibile rinforzo per il centrocampo in vista della stagione 2026. La società ha inserito il nome del calciatore nella lista dei potenziali acquisti. Al momento non sono stati confermati dettagli sulla trattativa o sulla tempistica dell'eventuale trasferimento.

La Juventus ha aggiunto un nuovo nome alla lista dei rinforzi per il centrocampo in vista dell’estate 2026: Manuel Ugarte. Il direttore sportivo Marco Ottolini sarà presente domani sera all’Allianz Stadium per seguire dal vivo il centrocampista uruguaiano del Manchester United in occasione dell’amichevole tra Uruguay e Algeria. Si tratta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: occhi su Manuel Ugarte Articoli correlati Juve, occhi su Ugarte: l'uruguaiano allo Stadium con la nazionale. E Ottolini osservaIl Mondiale americano fa le prove anche a Torino e la Juventus ne approfitta per il mercato. Juventus, missione Ugarte: Ottolini lo osserva allo StadiumLa Juventus di Luciano Spalletti mette nel mirino Manuel Ugarte per la rivoluzione della mediana 2026-2027. Altri aggiornamenti su Manuel Ugarte Discussioni sull' argomento Inopportuno, Reato di amicizia: Locatelli a cena con quelli dell'Inter fa arrabbiare gli juventini; Juve, occhi su Ugarte. Juve, occhi su Ugarte: l'uruguaiano allo Stadium con la nazionale. E Ottolini osservaI sudamericani sfidano l'Algeria a Torino in amichevole: un occasione per vedere da vicino il mediano dello United, profilo gradito ai bianconeri per il centrocampo ... msn.com Juve, occhi su UgarteJuventus, occhi sul mercato: Ugarte osservato speciale in Algeria-Uruguay a Torino Domani all’Allianz Stadium la sfida tra Algeria e Uruguay diventa un’occasione chiave per il ... tuttojuve.com UGARTE NEL MIRINO La Juventus segue da vicino Manuel Ugarte: il centrocampista del Manchester United sarà osservato speciale nella sfida amichevole tra Uruguay e Algeria Presente a Torino anche il ds Marco Ottolini, pronto a valutarlo dal vi - facebook.com facebook Sì, è successo davvero. Durante Inghilterra-Uruguay, Manuel Ugarte ha ricevuto due cartellini gialli a distanza di pochi minuti senza essere espulso Il centrocampista è stato ammonito per un intervento falloso e pochi minuti dopo l'arbitro gli ha di nuovo mos x.com