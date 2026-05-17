Vigili del Fuoco di Avellino al Campionato Nazionale di Ciclismo su Strada
Oggi, 17 maggio 2026, i Vigili del Fuoco di Avellino partecipano al 15° Campionato Italiano VV.F. di ciclismo su strada Medio Fondo, che si svolge a Gemona del Friuli. La manifestazione coinvolge diverse squadre provenienti da tutta Italia e si svolge lungo un percorso appositamente allestito nella regione Friuli Venezia Giulia. La squadra di Avellino si prepara a gareggiare in questa competizione nazionale, che si svolge sulla distanza di medio fondo.
Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino prenderà parte al 15° Campionato Italiano VV.F. di ciclismo su strada Medio Fondo, in programma oggi, 17 maggio 2026, a Gemona del Friuli (UD). L'evento è inserito nel circuito ciclistico nazionale dei Vigili del Fuoco 2026.Una competizione all’insegna. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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