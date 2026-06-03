la partecipazione politica femminile gli 80 anni del primo voto delle donne

Le celebrazioni per gli 80 anni del primo voto delle donne si sono svolte nonostante la maltempo. La ricorrenza segna il passato storico del diritto di voto femminile, che è stato riconosciuto circa otto decenni fa. La giornata ha coinvolto eventi di commemorazione, senza che la pioggia abbia impedito le attività previste.

La pioggia non ha fermato le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, legate a doppio filo al ricordo del primo voto delle donne. A Brescia la giornata si è aperta, ieri mattina, con la Fanfara dei Bersaglieri, gli onori al prefetto Andrea Polichetti, che ha passato in rassegna i reparti schierati, e l’alzabandiera con l’Inno di Mameli in sottofondo. Al prefetto Polichetti il compito di leggere il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e di consegnare le onorificenze al merito della Repubblica italiana a: Paolo Benedetti, Maria Teresa Bormetti, Gian Luigi Langellotti, Francesco Laurino, Danilo Padovano, Enrico Turelli, Maurizio Cannistraro, Laura Forcella Iascone (cavalieri); Paolo Maurizi, l’ex questore di Brescia Eugenio Rodolfo Spina (commendatori). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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10 MARZO 1946 - 2026: 80 ANNI DI VOTO ALLE DONNE

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