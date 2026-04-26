Il primo voto delle donne 80 anni fa la Festa del 25 aprile a Messina tra impegno e musica | VIDEO E FOTO

Ottant’anni fa, le donne italiane hanno espresso per la prima volta il loro diritto di voto, segnando un momento storico per il paese. La ricorrenza viene celebrata quest'anno con eventi che includono manifestazioni, musica e incontri pubblici. A Messina, la Festa del 25 aprile si svolge tra momenti di solidarietà e riflessione, ricordando le battaglie passate e il valore della democrazia. Sono stati condivisi foto e video di queste iniziative pubbliche.

Ottant’anni fa per la prima volta nella storia d’Italia votarono le donne. Ottant’anni di lotte e di conquiste non solo per le donne, ma per tutti, con la Repubblica antifascista e la Costituzione. La Festa della Liberazione del 25 aprile ha assunto ieri un eccezionale valore: la Costituzione non.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Storia e significato dell’8 marzo a 80 anni dal primo voto delle donneNel 2026 la Giornata Internazionale della Donna assume in Italia un significato ancora più profondo: ricorrono infatti gli ottant’anni dal suffragio... 80 anni fa la prima volta al voto: San Giuliano Terme celebra il ‘Mese delle donne’San Giuliano Terme (PI), 6 marzo 2026 – “Teresa Mattei, la più giovane deputatessa italiana alla Costituente ha molti bei riccioli bruni, due begli... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il primo voto delle donne 80 anni fa, la Festa del 25 aprile a Messina tra impegno e musica | VIDEO E FOTO; 'Libere dal pregiudizio, unite nel diritto': il manifesto dei giovani illumina le celebrazioni del 25 Aprile a Siena per gli 80 anni dal primo voto alle donne; 25 Aprile a Casina: memoria, partecipazione e futuro nel segno della Liberazione e del voto alle donne; Celebrazione del 25 Aprile a Mirano: cerimonia per l'81° anniversario della Liberazione e percorso culturale (R)esistenze 2026 Repubblica Femminile Plurale. Festa della Liberazione, Saccardi: le radici della nostra democraziaIl 25 aprile quest’anno assume un significato particolare, perché coincide con gli ottant’anni del primo voto a suffragio universale del 2 giugno 1946, che sancì la nascita della Repubblica Italian ... toscanaoggi.it Il giorno della festa della Liberazione: Pagina fondante per la RepubblicaPartecipata cerimonia in città. Il prefetto Romeo: Giovani protagonisti del futuro della democrazia. Fabio: Riconosciamo il valore della nostra storia. Carletti: Questo è il giorno dei semi nei s ... msn.com ATTIVITà PER LA FESTA DEL LAVORO - facebook.com facebook Condanno i gravi episodi di violenza e gli scontri in occasione di quella che dovrebbe essere una festa di tutti gli italiani, in ricordo dei caduti e di coloro che si unirono indistintamente per il trionfo della libertà. Esprimo solidarietà ai giovani di Forza Italia ai qua x.com