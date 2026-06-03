Il procedimento contro Luca Vildoza e sua moglie per aver aggredito una volontaria della Croce Rossa è stato archiviato. La decisione è stata comunicata oggi, rendendo definitiva l’assenza di responsabilità dei due. La vicenda, che aveva suscitato attenzione, si conclude senza ulteriori passaggi legali. La procura ha disposto l’archiviazione, confermando che non ci sono elementi sufficienti per procedere con l’accusa.

Bologna, 3 giugno 2026 – Archiviato definitivamente il caso Vildoza. Il giocatore della Virtus basket Luca Vildoza e la moglie MIlica Tasic erano accusati di aver aggredito una volontaria di un’ambulanza della Croce Rossa. Il giocatore della Virtus Luca Vildoza e la moglie Milica Tasic Il fatto. Quel giorno – la sera del 15 ottobre scorso, sui viali -, secondo quanto ricostruito dalla polizia, dopo una partita della Virtus, scoppiò una lite tra i coniugi e il personale di un’ambulanza. L’operatrice sanitaria, assistita dall’avvocata Alessia Cuppini, aveva presentato denuncia e i due erano stati arrestati dalla polizia, ma rimessi in libertà poco dopo dal giudice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Vildoza, archiviazione definitiva. “Ristabilita la verità”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Vildoza, la Procura chiede l’archiviazione: “Quadro incerto e contraddittorio”La Procura di Bologna ha presentato istanza di archiviazione per l’indagine che riguarda Luca Vildoza, giocatore della Virtus Bologna, e la sua...

Caso Vildoza, la Procura chiede l’archiviazione per il player virtussino e la moglie MilikaLa Procura ha chiesto l’archiviazione per il giocatore di basket e per la moglie, riguardo a un’indagine in corso.

Caso Vildoza, archiviazione definitiva. Ristabilita la veritàIl giocatore della Virtus Bologna e la moglie erano accusati di aver aggredito una volontaria della Croce Rossa. Il gip archivia tutto: Nessuna aggressione. I legali del playmaker: Una pagina che n ... ilrestodelcarlino.it

Lite con l'ambulanza, archiviazione per Vildoza e la moglie a BolognaCon l'archiviazione del fascicolo, decisa dal gip Alberto Ziroldi, si chiude il caso che riguardava Luca Vildoza, playmaker della Virtus Bologna di basket, e la moglie Milika Tasic, accusati di lesion ... ansa.it