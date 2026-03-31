La Procura di Bologna ha presentato istanza di archiviazione per l’indagine che riguarda Luca Vildoza, giocatore della Virtus Bologna, e la sua consorte Milika Tasic. La decisione si basa su un quadro giudiziario definito come incerto e contraddittorio. La richiesta di archiviazione fa seguito alle indagini condotte dagli inquirenti senza ulteriori sviluppi pubblici.

Per i pm non ci sono elementi sufficienti per sostenere l’accusa: decisive le incongruenze nelle testimonianze e l’assenza di prove oggettive. La Procura di Bologna ha chiesto l’archiviazione dell’indagine che coinvolge Luca Vildoza, playmaker della Virtus Bologna, e la moglie Milika Tasic. Secondo i pubblici ministeri, il quadro ricostruito dagli elementi raccolti risulta “incerto e contraddittorio”, tale da non consentire una valutazione chiara delle responsabilità penali. La richiesta emerge dalle motivazioni riportate dai legali dei due indagati, gli avvocati Giulia Maria Bellipario e Mattia Grassani, che sottolineano come non sia possibile formulare una prognosi ragionevole di condanna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Caso Vildoza, la Procura chiede l’archiviazione: “Quadro incerto e contraddittorio”

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