La nuova strada del soft power nordcoreano? Il calcio femminile

Le giovani calciatrici nordcoreane sono state ricevute dal leader del paese al ritorno dal torneo internazionale, scoppiano in lacrime durante l'incontro. Le immagini della scena sono state diffuse sui media e hanno attirato l'attenzione globale. La visita è avvenuta dopo la partecipazione alle competizioni estere. Non sono stati resi noti dettagli sulle motivazioni delle lacrime o sul contenuto dell'incontro.

L’immagine delle giovani calciatrici nordcoreane che sono scoppiata a piangere quando Kim Jong-un le ha ricevute al rientro nel loro Paese ha fatto il giro del mondo. Mentre erano sul campo in Corea del Sud, a malapena hanno dimostrato alcuna emozione. Le ragazze sono state le prime sportive nordcoreane ad aver visitato il territorio della Corea del Sud negli ultimi otto anni. Ma è bastato ritrovarsi vicine al leader del regime nordcoreano per lasciarsi andare alle lacrime. O almeno è quello che ha voluto trasmettere la propaganda dello Stato nordcoreano, che adesso usa lo sport come strategia di soft power e canale di comunicazione internazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

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