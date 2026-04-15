Una nuova area politica nel Pd per rafforzare il campo largo

Il 16 aprile 2026 alle 18 si terrà un evento presso la sede dell'Associazione Progressisti a Caserta, in via Maielli. L'iniziativa riguarda la creazione di una nuova area politica all’interno del Partito Democratico locale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito nella regione. L’appuntamento è aperto a iscritti e simpatizzanti interessati a discutere di rinnovamento e strategie politiche interne.

Giovedì 16 aprile 2026, alle 18, la sede dell'Associazione Progressisti per Terra di Lavoro a Caserta, in via Maielli, ospiterà un'iniziativa che punta alla creazione di una nuova area politica interna al Partito Democratico casertana con l'obiettivo dichiarato di rafforzare il partito e dare.🔗 Leggi su Casertanews.it Centrosinistra sannita, nasce l’area “Progressisti e Riformisti”: appello al campo largo Notizie correlate Leggi anche: Caserta, nasce nuova area politica del PD Leggi anche: Riqualificazioni, pronta una nuova area fitness (e un campo da basket) nel parco Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Un'area ludica inclusiva e più verde: taglio del nastro per il nuovo parco Schuster; Elezioni in Bulgaria: Radev, un Orbán moderato?; L’Ungheria sceglie Magyar, sconfitto Orban. L’Europa tira un sospiro di sollievo; BIAS COGNITIVI, POLITICA E REFERENDUM. IL PERCHÉ DI UNA NUOVA ASSEMBLEA COSTITUENTE. AREA 2030 – AREA NUOVA PORTA I BIG DELLA POLITICA A FOGGIA PER UN CONFRONTO CON GLI STUDENTI: SI PARTE CON L’EX MINISTRO CARLO CALENDAAREA 2030 - AREA NUOVA PORTA I BIG DELLA POLITICA A FOGGIA PER UN CONFRONTO CON GLI STUDENTI: SI PARTE CON L’EX MINISTRO CARLO CALENDA ... ilikepuglia.it Catania, sgomberata l’ex palestra Lupo: avviata la demolizione per realizzare una nuova area verdeSgomberata e demolita l’ex palestra Lupo a Catania, esplode la polemica politica: «Cancellato uno spazio di cultura dal basso». L’operazione interforze coordinata dalla Questura ha dato il via ai lavo ... cataniaoggi.it No Tax Area fino a 28mila euro di Iseeu e nuova struttura delle fasce contributive - facebook.com facebook