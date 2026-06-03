la nuova maceratese si attende il via ufficiale

Una settimana fa, la Maceratese ha comunicato di aver evitato i playout in serie D, garantendosi la salvezza senza dover disputare ulteriori partite di spareggio. La società ha confermato la conquista della permanenza in campionato, senza specificare ancora i dettagli ufficiali del prossimo anno sportivo. La decisione è arrivata dopo le verifiche sui risultati sportivi e le classifiche finali. Nessun annuncio ufficiale sulla composizione del roster o sui programmi futuri.

Un mese fa la Maceratese ha avuto la certezza di essersi salvata in serie D senza passare attraverso i playout. Da allora è rimasto quasi tutto fermo, nel senso che il club biancorosso ha ufficializzato solo di essersi separato dall’allenatore Maurizio Lauro, chiamato dopo l’esonero di Possanzini, e dal direttore sportivo Nicolò De Cesare, mentre l’ex direttore generale Stefano Serangeli ha giocato d’anticipo con una lettera del 22 maggio in cui salutava il mondo biancorosso. Nel frattempo Marco Nacciarriti, anni fa amministratore delegato della Maceratese, ha condotto con il presidente Alberto Crocioni una trattativa per conto dell‘imprenditore abruzzese Luciano Campitelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Maceratese vs Recanatese

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