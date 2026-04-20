ASP Ospizio Guarino di Solofra lavoratori in assemblea | si attende nuova convocazione della Prefettura
L'ASP “Ospizio Guarino” di Solofra è al centro di una situazione ancora in attesa di sviluppi, con i lavoratori riuniti in assemblea. La Segretaria Generale della FP Cgil e la Segretaria Provinciale delegata sono tornate a parlare pubblicamente, evidenziando come la questione rimanga aperta e senza una soluzione definitiva. La Prefettura ha annunciato una nuova convocazione, ma ancora non si conoscono i dettagli.
Sono Licia Morsa, Segretaria Generale della Fp Cgil, e Adele Giro, Segretaria Provinciale delegata, che tornano ad accendere i riflettori su una questione particolarmente delicata e ancora irrisolta. Si è svolta questa mattina un’assemblea esterna davanti all’Ospizio Guarino di Solofra, alla.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie correlate
Asp Forlì: Lavoratori in allerta, la nuova direzione è sfidaAsp Forlì: La Battaglia per i Lavoratori e il Futuro dell’Ente L’Azienda Sanitaria Pubblica di Forlì è al centro di un acceso dibattito che riguarda...
Leggi anche: Consiglio Comunale di Solofra: la convocazione c’è ma qualcosa non quadra. La parola passa al Prefetto