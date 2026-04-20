ASP Ospizio Guarino di Solofra lavoratori in assemblea | si attende nuova convocazione della Prefettura

L'ASP “Ospizio Guarino” di Solofra è al centro di una situazione ancora in attesa di sviluppi, con i lavoratori riuniti in assemblea. La Segretaria Generale della FP Cgil e la Segretaria Provinciale delegata sono tornate a parlare pubblicamente, evidenziando come la questione rimanga aperta e senza una soluzione definitiva. La Prefettura ha annunciato una nuova convocazione, ma ancora non si conoscono i dettagli.