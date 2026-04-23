Claudio Ranieri sta per lasciare il suo incarico alla Roma. Secondo quanto riportato da SkySport24, il consulente senior del club sta lavorando alla conclusione anticipata del contratto. Al momento non sono stati annunci ufficiali, ma si attende un comunicato che confermi questa decisione. La scelta riguarda il ruolo di Ranieri all’interno del team e la sua collaborazione con il club si concluderà nei prossimi giorni.

Claudio Ranieri verso l'addio alla Roma. Come riporta SkySport24 per il consulente senior dei Friekdin è prevista una chiusura anticipata del rapporto di lavoro. Secondo quanto si.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ranieri verso l'addio alla Roma, si attende il comunicato ufficiale: ecco cosa sta succedendo

TERREMOTO ROMA: RANIERI vicino all’ADDIO… sono STUFO di tutto QUESTO!

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