Il libro sui 118 anni dell’Inter in edizione limitata | pesa 34 chili e costa 19mila euro

È stato pubblicato un volume speciale sui 118 anni dell’Inter, in edizione limitata e dal peso di 34 chili. Il libro, dal costo di 19 mila euro, celebra la storia del club con un’edizione esclusiva. L’Inter ha deciso di realizzare questa pubblicazione per rendere omaggio alla propria lunga tradizione calcistica. La presentazione del volume ha attirato l’attenzione di appassionati e collezionisti.

Libro sui 118 anni dell’Inter. L’Inter sceglie un modo unico e spettacolare per celebrare la propria storia. Il club nerazzurro ha infatti presentato un volume celebrativo pensato per pochi eletti, un progetto editoriale che racchiude oltre un secolo di successi e momenti iconici vissuti tra Italia ed Europa. Il titolo è “ Inter The Opus 118 Marquee Edition ”, un’opera destinata a diventare un vero oggetto da collezione. Non solo per il contenuto, ma anche per la sua esclusività: saranno realizzate appena 118 copie, tutte numerate a mano, in omaggio agli anni di storia del club. Un tributo unico alla storia nerazzurra. All’interno del volume trovano spazio i momenti più significativi della storia dell’Inter, dalle grandi vittorie ai protagonisti che hanno scritto pagine indelebili. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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