Kylie Jenner possiede decine di borse Hermès | è una collezione di Kelly e Birkin da milioni di euro
Kylie Jenner possiede una vasta collezione di borse Hermès, tra cui numerosi modelli Kelly e Birkin. Queste borse rappresentano alcune delle creazioni più esclusive del marchio di lusso e sono considerate tra le più costose al mondo. La collezione comprende decine di pezzi, con un valore complessivo stimato in milioni di euro. La proprietà di tali accessori di alta gamma è stata più volte oggetto di attenzione pubblica e discussione nel settore della moda.
Kylie Jenner possiede decine di Kelly e Birkin, le borse di lusso per eccellenza, le più esclusive di Hermès: è una collezione che vale milioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Kylie Jenner Flaunts Her Birkin Collection | E! News
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