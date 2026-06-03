La Notte degli Archivi | Il Giardino di Via Biblioteca | quello che non c' è ma che può essere di nuovo
Venerdì 5 giugno 2026, tra le 18:30 e le 20:30, si è tenuto l'evento “Il Giardino di Via Biblioteca: quello che non c'è ma che può essere di nuovo”. Si è svolto presso l’Archivio del Museo della Fabbrica del Monastero, nell’ambito di “La Notte degli Archivi”, organizzata da Officine Culturali in collaborazione con un’università. L’iniziativa ha coinvolto un pubblico interessato alla storia e alla memoria locale.
Venerdì 5 giugno 2026 dalle 18:30 alle 20:30, con “Il Giardino di Via Biblioteca: quello che non c'è ma che può essere di nuovo”, torna dall'Archivio del Museo della Fabbrica del Monastero l'appuntamento con “La Notte degli Archivi”, a cura di Officine Culturali in collaborazione con l'Università. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
The Caravaggio the Mafia Took | It was never returned.
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