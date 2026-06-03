La Notte degli Archivi | Il Giardino di Via Biblioteca | quello che non c' è ma che può essere di nuovo

Notizia in breve

Venerdì 5 giugno 2026, tra le 18:30 e le 20:30, si è tenuto l'evento “Il Giardino di Via Biblioteca: quello che non c'è ma che può essere di nuovo”. Si è svolto presso l’Archivio del Museo della Fabbrica del Monastero, nell’ambito di “La Notte degli Archivi”, organizzata da Officine Culturali in collaborazione con un’università. L’iniziativa ha coinvolto un pubblico interessato alla storia e alla memoria locale.