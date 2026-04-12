La Cittadella degli Archivi di Milano ospita due mostre gratuite | tutto quello che c' è da sapere

La Cittadella degli Archivi di Milano apre le sue porte con due esposizioni gratuite, tra cui spicca “Le rose purpuree di Cittadella”. L’evento si svolge martedì 14 aprile alle 18, in occasione della Milano Art Week 2026. La mostra si tiene all’interno della Cittadella degli Archivi, un complesso dedicato alla conservazione e alla promozione delle collezioni archivistiche del Comune.

La Cittadella degli Archivi del Comune di Milano presenta “Le rose purpuree di Cittadella”, martedì 14 aprile alle 18, in occasione della Milano Art Week 2026. L’iniziativa riunisce tre interventi che intrecciano arte contemporanea, memoria, trasformazione urbana e natura, contribuendo a.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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