All’Archivio Storico del Banco Napoli Il Caravaggio che non c’è | visita straordinaria per La notte degli archivi 2026
Venerdì 5 giugno, l’Archivio Storico del Banco Napoli ha aperto le porte in orario straordinario per una visita speciale intitolata “Il Caravaggio che non c’è”. L’evento si inserisce nella “Notte degli Archivi 2026”, organizzata nell’ambito del Festival Archivissima e patrocinata dall’Associazione Nazionale Archivistica Italiana. La visita ha attirato numerosi partecipanti desiderosi di scoprire le collezioni e i documenti conservati.
Venerdì 5 giugno il Museo dell’Archivio Storico della Fondazione Banco di Napoli apre le porte in orario straordinario in occasione della “Notte degli Archivi 2026” patrocinata da ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana) nell’ambito del Festival Archivissima, dedicato alla promozione e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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O Munaciello nell'Archivio Storico del Banco di Napoli
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