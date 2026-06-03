La Notte Bianca del commercio accende Nardò | partecipazione da record

Da lecceprima.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Notte Bianca del commercio a Nardò ha visto una partecipazione record, con il centro cittadino animato fino a tarda notte da musica, spettacoli e attività per tutte le età. L’evento è stato promosso dall’amministrazione comunale con il supporto dell’associazione dei commercianti locali e del Distretto Urbano del Commercio. La manifestazione ha coinvolto diverse iniziative, creando un’atmosfera vivace e partecipata nel cuore della città.

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NARDO' - L’evento, promosso dal Comune di Nardò con il sostegno dell’Unione Commercianti Neretini e del Distretto Urbano del Commercio, ha animato il centro cittadino fino a tarda notte con musica, spettacoli, animazione e iniziative dedicate a tutte le fasce d’età. Un risultato che conferma la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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