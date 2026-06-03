La Notte Bianca del commercio accende Nardò | partecipazione da record

Notizia in breve

La Notte Bianca del commercio a Nardò ha visto una partecipazione record, con il centro cittadino animato fino a tarda notte da musica, spettacoli e attività per tutte le età. L’evento è stato promosso dall’amministrazione comunale con il supporto dell’associazione dei commercianti locali e del Distretto Urbano del Commercio. La manifestazione ha coinvolto diverse iniziative, creando un’atmosfera vivace e partecipata nel cuore della città.