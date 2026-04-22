La Notte Bianca prevista a Codogno si terrà il 4 luglio e vedrà come protagonista Ruggeri, che sarà sul palco per esibirsi davanti al pubblico presente. La manifestazione si svolgerà in piazza, coinvolgendo i partecipanti in un evento che durerà tutta la notte. L’evento è stato annunciato senza ulteriori dettagli sulle attività previste o sul programma completo della serata.

Il volto della Notte Bianca di Codogno sta per essere svelato, con un nome di spicco che promette di trascinare la piazza verso il cuore dell’estate. Secondo quanto emerge dai dettagli in fase di definizione, Ruggeri sarà l’artista protagonista del concerto clou previsto per sabato 4 luglio in Piazza Cairoli, segnando il culmine di una stagione di eventi pensata per animare il centro cittadino. Sebbene l’amministrazione comunale non abbia ancora proceduto alla comunicazione formale, le trattative con i promotori dell’evento si trovano ormai nelle fasi finali della chiusura. L’accordo punta a confermare la presenza del celebre cantautore milanese come attrazione principale della serata, che vedrà alternarsi musica dal vivo, attività commerciali aperte durante la notte e diverse iniziative diffuse tra le vie del centro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte Bianca a Codogno: Ruggeri accende la piazza il 4 luglio

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