La Norvegia ha terre rare a sufficienza per l’Europa 

A circa cento chilometri da Oslo si trova uno dei più grandi giacimenti di terre rare al mondo. La miniera si estende su una vasta area e contiene quantità significative di questi minerali, fondamentali per l’industria tecnologica. La scoperta ha portato a un aumento dell’interesse per lo sfruttamento delle risorse naturali nel paese. Al momento, sono in corso studi e valutazioni per determinare le possibilità di estrazione e utilizzo.

Circa cento chilometri a sudovest di Oslo, vicino alla cittadina di Ulefoss, c’è un’area verde con boschi e terreni agricoli. Negli ultimi tempi quest’area, apparentemente simile a tante altre, ha suscitato un’enorme attenzione non solo in Norvegia ma anche nel resto del mondo. In questo territorio, sull’antico complesso vulcanico di Fen, che risale a circa 580 milioni di anni fa, c’è infatti il giacimento di terre rare di Fensfeltet. Dalle analisi condotte due anni fa era emerso che il giacimento conteneva 8,8 milioni di tonnellate di terre rare, ed era quindi il più grande d’Europa. A marzo l’azienda mineraria norvegese Rare Earths Norway, che detiene i diritti per lo sfruttamento della quasi totalità del giacimento, ha pubblicato una nuova analisi che ha dato risultati ancora più impressionanti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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