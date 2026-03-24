Terre rare e Difesa La doppia sponda australiana per l’Europa

Un gioco di sponde, che in tempi di guerra e shock mondiali, può fare la differenza. Vale un po’ per tutte le materie prime, specialmente quelle critiche. Non c’è solo da assicurarsi gli approvvigionamenti, spezzando il monopolio cinese. Bisogna allargare lo spettro e lasciarsi più porte aperte possibili, soprattutto per un’Europa ancora troppo fragile dinnanzi a Cina e Stati Uniti. Ed è proprio in questa ottica che si può inquadrare l’ultimo tassello della diplomazia commerciale europea. Australia e Unione europea entrano in una nuova fase di rapporti, dopo che Ursula von der Leyen, che si è recata a Canberra per siglare nuove intese strategiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

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