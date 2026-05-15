Negli ultimi anni, la domanda di terre rare e altre materie prime è cresciuta notevolmente, diventando un elemento chiave per la produzione di tecnologie verdi e sistemi energetici sostenibili. Questi materiali sono fondamentali per la realizzazione di batterie, turbine e pannelli solari, e la loro estrazione coinvolge numerosi paesi con riserve concentrate in alcune regioni specifiche. La questione delle risorse, spesso al centro di tensioni geopolitiche, si intreccia con le politiche ambientali e commerciali adottate dall’Europa, che si trova a dover navigare tra bisogni di approvvigionamento e rispetto delle normative.

Roma, 14 maggio 2026 – La geopolitica di oggi e di domani è indissolubilmente legata alle materie prime: non più solo petrolio e gas, ma anche tutti quei materiali che andranno letteralmente a ‘costruire’ l’energia pulita. Litio, cobalto, nichel, grafite e terre rare sono indispensabili per la transizione ecologica e digitale, le risorse che decideranno chi guiderà l'economia del ventunesimo secolo. https:www.quotidiano.netvideoeconomiasalone-del-risparmio-analisi-tra-economia-e-scenari-geopolitici-hpw1gaar Come sottolineato da un recente report di Ecco Climate, stiamo assistendo a una trasformazione epocale. La decarbonizzazione richiede quantità massicce di minerali per costruire batterie, pannelli solari ed elettrolizzatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Terre rare e materie prime: i giacimenti e la doppia morale dell’Europa

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Altona Rare Earths at Precious Metals & Critical Minerals VIC 2026

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