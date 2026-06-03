La Mostra Provinciale delle Ciliegie Veronesi a Cazzano di Tramigna

Da veronasera.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cazzano di Tramigna si tiene l’87esima edizione della Mostra Provinciale delle Ciliegie Veronesi, che si svolgerà dal 5 al 9 giugno 2026. La manifestazione, dedicata alla promozione della produzione locale, coinvolge produttori e visitatori. La mostra prevede esposizioni e degustazioni di ciliegie, con eventi legati alla tradizione agricola della zona. La fiera si svolge in centro, attirando pubblico da tutta la provincia.

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Cazzano di Tramigna ospita l’87esima edizione della Mostra Provinciale delle Ciliegie Veronesi, in programma dal 5 al 9 giugno 2026. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Cazzano in collaborazione con l’Amministrazione comunale, il Gruppo Alpini e l’Avis, proporrà cinque giornate. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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