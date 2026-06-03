La Mostra Provinciale delle Ciliegie Veronesi a Cazzano di Tramigna
A Cazzano di Tramigna si tiene l’87esima edizione della Mostra Provinciale delle Ciliegie Veronesi, che si svolgerà dal 5 al 9 giugno 2026. La manifestazione, dedicata alla promozione della produzione locale, coinvolge produttori e visitatori. La mostra prevede esposizioni e degustazioni di ciliegie, con eventi legati alla tradizione agricola della zona. La fiera si svolge in centro, attirando pubblico da tutta la provincia.
Cazzano di Tramigna ospita l’87esima edizione della Mostra Provinciale delle Ciliegie Veronesi, in programma dal 5 al 9 giugno 2026. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Cazzano in collaborazione con l’Amministrazione comunale, il Gruppo Alpini e l’Avis, proporrà cinque giornate. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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