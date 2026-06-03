La Moldavia e il caso Gutul | l’Europa è lontana la Russia vicina e il Paese si spacca

La pubblicazione di The Gutul Case. Anatomy of Political Persecution, raccolta di trenta lettere scritte da Evghenia Gutul durante la detenzione, non va letta soltanto come un gesto personale o come un’operazione di comunicazione politica. È un atto che si inserisce in una crisi molto più profonda: quella della Moldavia contemporanea, stretta tra integrazione europea, pressione russa, fragilità istituzionale e conflitto irrisolto tra centro e periferie. Secondo il comunicato di lancio, il libro raccoglie lettere scritte in quasi trecento giorni di detenzione e descrive il conflitto crescente tra la Gagauzia e le autorità centrali moldave, fino all’arresto e alla denuncia di condizioni carcerarie particolarmente dure. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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