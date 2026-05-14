La Russia sta iniziando a utilizzare lo yuan nelle transazioni in Europa, in un momento in cui si fa strada il caso Euroclear. All’apparenza potrebbe sembrare una situazione inaspettata o difficile da credere, ma si tratta di fatti concreti. La notizia riguarda un cambiamento nelle modalità di pagamento e gestione delle transazioni finanziarie, che coinvolge enti e mercati europei senza fare riferimento diretto a persone o aziende specifiche.

A un primo sguardo potrebbe sembrare uno scherzo di pessimo gusto. Non lo è e forse questo rende tutto un po’ più surreale. Chi non ricorda la vicenda, piuttosto contorta, degli asset russi detenuti in Europa e congelati per far leva su Mosca e costringerla, se così si può dire, a negoziare la pace con l’Ucraina? Poco meno di 200 miliardi custoditi nei conti di Euroclear, la finanziaria belga che, in linea con il governo nazionale, si è opposta alla monetizzazione coatta dei beni per finanziare la ricostruzione ucraina. L’Europa sugli asset del Cremlino non ha mai trovato un accordo politico che ne consentisse la liquidazione, per paura della reazione scomposta ed emotiva degli investitori stranieri con conseguente fuga di capitali. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Russia porta lo yuan in Europa. Il caso Euroclear

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