Dalle autorità russe arriva un messaggio di disponibilità nei confronti della Bulgaria, mentre in Europa si osservano le conseguenze dei risultati elettorali recenti in Bulgaria e Ungheria. La situazione politica nel continente si fa più complessa, con injecti di tensione tra le posizioni di vari Paesi e le influenze provenienti dall’esterno. La dinamica tra Mosca e gli Stati membri dell’Unione Europea si fa sempre più centrale nel dibattito continentale.

Dalle mura del Cremlino giunge un segnale di apertura verso Sofia, mentre la politica europea si trova davanti a un bivio dopo i recenti cambiamenti elettorali in Bulgaria e Ungheria. Peskov ha espresso una valutazione positiva riguardo alla disponibilità manifestata dal neopremier bulgaro Radev di avviare un confronto pragmatico con la Russia, sottolineando come Mosca non abbia mai rinunciato alla via della mediazione. L’apertura di Mosca e il muro di Bruxelles. Il portavoce del governo russo ha ribadito che la volontà di dialogo espressa da Radev, vincitore delle ultime consultazioni elettorali in Bulgaria, rappresenta un elemento che colpisce positivamente la leadership russa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bulgaria e Russia: la nuova spinta che spacca l’Europa di Bruxelles

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