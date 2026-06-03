la militante maga che fa da cacciatrice di streghe di trump

La direttrice dell’intelligence nazionale degli Stati Uniti ha annunciato che lascerà il suo incarico entro la fine del mese. La decisione arriva due settimane dopo aver previsto che la prossima a lasciare sarebbe stata una politica nota per il suo sostegno a Trump. La stessa aveva anticipato questa uscita circa due mesi prima, identificando Tulsi Gabbard come la prossima figura a lasciare il ruolo.

L’aveva previsto due mesi prima: la prossima sarà Tulsi Gabbard. E così è stato: la direttrice dell’intelligence nazionale degli Stati Uniti ha annunciato due settimane fa che a fine mese lascerà l’incarico. Ufficialmente per stare accanto al marito malato. Ma il mandato dell’ex deputata dem convertitasi al credo Maga più complottista si chiude come era iniziato: in modo disallineato rispetto al centro di gravità dell’amministrazione Trump. Torniamo alla previsione, che non era stata affatto generica. Già il 18 marzo, subito dopo le dimissioni di Joe Kent dalla direzione del Centro nazionale antiterrorismo, Laura Loomer, attivista di estrema... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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