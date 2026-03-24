Una miscela calibrata di patriottismo a stelle e strisce, propaganda politica e pornografia soft-core, il tutto generato e confezionato dall’ intelligenza artificiale. È questa la formula alla base del caso “Jessica Foster”, un fenomeno social esploso e rapidamente imploso negli Stati Uniti che ha acceso i riflettori su una nuova, redditizia strategia di manipolazione digitale. La finta soldatessa dell’esercito americano, creata al computer per incarnare l’ideale femminile dell’elettore medio del movimento MAGA (Make America Great Again), è riuscita ad accumulare oltre un milione di follower su Instagram in soli quattro mesi, prima che un’inchiesta del Washington Post portasse alla cancellazione dei suoi account. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Jessica Foster, la soldatessa pro-Trump che fa impazzire il popolo Maga non esiste: l’inchiesta del Washington Post smaschera la “ragazza dei sogni”

Articoli correlati

Jessica Foster, la soldatessa pro-Trump fa impazzire i Maga: ma è IAChignon biondo tirato, occhi azzurri e un sorriso incantevole che ha ammaliato migliaia di americani sul web: lei èJessica Foster, la soldatessa che...

Bionda, bella, MAGA e non esiste: il caso Jessica Foster scuote l’America e apre scenari da incuboIl profilo di Jessica Foster, una soldatessa statunitense diventata icona del movimento MAGA con oltre un milione di follower, è risultato essere un...

Tutti gli aggiornamenti su Jessica Foster

Temi più discussi: Jessica Foster, la soldatessa virtuale che fa impazzire i Maga; Jessica Foster, la soldatessa Usa star dei social in realtà non esiste; Jessica, la soldata virtuale che fa impazzire i Maga; Ecco Jessica Foster: la soldatessa fa impazzire il mondo Maga ma è creata con l'Ia.

Jessica Foster, la soldatessa pro-Trump che fa impazzire il popolo Maga non esiste: l’inchiesta del Washington Post smaschera la ragazza dei sogniUn profilo Instagram con oltre 1 milione di follower smascherato: Jessica Foster, la soldatessa pro-Trump, era generata dall'intelligenza artificiale ... ilfattoquotidiano.it

Chi è Jessica Foster? La soldatessa che non esisteGiovane, bionda, militare dell’esercito USA: la ragazza dei sogni del movimento MAGA aveva oltre un milione di follower ma è stata creata con l’IA - Meta ha chiuso il profilo per violazione della po ... rsi.ch

#JessicaFoster, la soldatessa influencer pro- #Trump non esiste: è stata creata con l’ #IA x.com

Tra dicembre 2025 e marzo 2026, un nome ha iniziato a circolare con insistenza sui social network americani, soprattutto negli ambienti conservatori: Jessica Foster. Una giovane soldatessa bionda dell’esercito statunitense, patriottica, sorridente, spesso ritrat facebook