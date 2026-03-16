In ambito internazionale, si osservano segnali di una Europa che si distingue da Trump e dagli approcci globali tradizionali. Due, tre o anche quattro elementi indicano un cambiamento, ma non sempre si può trarre una conclusione definitiva. In politica estera, come nella giustizia, è importante basarsi sui fatti e non farsi condizionare dalle emozioni.

Più di un indizio di un disallineamento sorprendente. Gli avversari di Trump, in Europa, hanno saputo rispondergli. Gli amici di Trump, al governo, hanno trovato un modo per allontanarsi da lui. Perché alimentare il nazionalismo nel mondo non sarà mai un buon affare L'Italia non è in guerra con l'Iran. Ma la guerra è già entrata in casa nostra Due indizi non fanno una prova, tre indizi neppure, quattro forse sì. Ma anche in politica estera, come nella giustizia, non bisogna farsi trascinare dalle emozioni: occorre tenere conto dei fatti ed è importante non arrivare a formulare pensieri definitivi che poi vengono sistematicamente smentiti dalla realtà. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La doppia Europa che sa allontanarsi da Trump e dal mondo Maga

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