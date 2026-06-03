la mia proposta per una legge elettorale neutra e rispettosa di democrazia e costituzione

Un disegno di legge propone di rendere il sistema elettorale più equo, garantendo che ogni voto abbia lo stesso valore, in conformità con la Costituzione. La proposta si basa sul principio di uguaglianza del voto e mira a rendere più coerente il sistema elettorale con i principi democratici e costituzionali. Non sono previste modifiche alle modalità di voto attuali, ma si punta a uniformare il peso di ogni preferenza espressa dagli elettori. La proposta resta in attesa di discussione parlamentare.

di Giuliano Bastianello* Il principio è semplice, e sta scritto nella Costituzione: il voto di ogni cittadino deve avere lo stesso peso. Ogni parlamentare eletto deve rappresentare, in misura sostanzialmente uguale, la medesima quota di elettori. È quanto prescrive l’articolo 48 violato sistematicamente dal Rosatellum pensato, come vuole replicare l’attuale governo, per favorire la maggioranza. I numeri delle politiche del 25 settembre 2022 sono impietosi. Un parlamentare del centrodestra rappresenta in media 52.341 elettori; uno dell’opposizione 93.827. Uno scarto del 79,3%, che significa, in termini concreti, che il voto di un elettore dell’opposizione ha pesato meno della metà di quello di un elettore della coalizione vincente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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