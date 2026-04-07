Una proposta di legge elettorale punta a garantire maggiore stabilità politica attraverso cambiamenti nel sistema di rappresentanza. La legge mira a ridurre il rischio di governi instabili, modificando le regole di assegnazione dei seggi e il funzionamento delle coalizioni. La proposta è attualmente in discussione in Parlamento, con posizioni contrastanti tra chi la sostiene come soluzione efficace e chi la vede come una limitazione della partecipazione democratica.

La democrazia non è solo votare. È contare davvero. E qui sta il problema. La nuova proposta di legge elettorale, presentata il 31 marzo scorso in Commissione Affari costituzionali della Camera, la AC (atto della Camera) 2822, promette stabilità, ma rischia di svuotare seriamente ed integralmente il voto dei cittadini. Come? Semplice. Se una coalizione supera circa il 40%, ottiene un premio che la porta al 60% dei seggi. Tradotto: non serve convincere la maggioranza. Basta arrivare “abbastanza avanti”. Nel 2022, con il 44% dei voti, il centrodestra ha già avuto quasi il 60% dei seggi. Ma con le regole attuali, questo risultato non era automatico: derivava dal fatto che, nei singoli territori, i suoi candidati arrivavano primi, anche di poco, nei collegi uninominali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Legge elettorale: una pdl per dare più stabilità e meno democrazia

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