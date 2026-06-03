Un medico e una psicoterapeuta, padre e figlia, hanno pubblicato insieme il libro intitolato «La Memoria Del Sollievo». La pubblicazione affronta il tema del disagio umano, unendo le esperienze di due generazioni diverse. Il testo si concentra sulla memoria del sollievo, senza approfondimenti su contenuti specifici o motivazioni dietro la scrittura. La presentazione avviene ad Arezzo, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulla distribuzione.

AREZZO — Si intitola «» ed è il libro che Sergio Mazzesi e Claudia Mazzesi hanno scritto insieme — un medico e una psicoterapeuta, un padre e una figlia, due generazioni accomunate dallo stesso sguardo sul disagio umano. Sergio Mazzesi, medico perfezionato in Medicina delle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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In memoria di Noelia Un soffio di pace per la sua anima

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